Pescadores gallegos asfixiados por la ley

GALICIA es una comunidad tradicionalmente pesquera. La profesión ha pasado de padres a hijos desde tiempos muy remotos, aunque cada vez se pierde más ese relevo generacional. Al poco atractivo del trabajo, que implica pasar cientos de días lejos de la familia, en soledad en mar abierto, se suma una problemática común: la falta de rentabilidad de un negocio asfixiado por las normativas nacionales e internacionales, cada vez más rígidas para tratar de conseguir un respeto con el medio ambiente y la salud de los océanos que durante años no se ha tenido en cuenta. Pero, ¿de qué vale que unos respeten si hay quién no lo hace? Eso es precisamente lo que está perjudicando a nuestros pescadores: países como China no se adhieren a normativas y son quien de sortear la legalidad para obtener máximo beneficio. Apagar localizadores GPS, realizar prácticas de atracción de especies como el calamar mediante el empleo de técnicas ilegales o recalar durante meses en los mismos puntos sirviéndose del suministro que les proporcionan otros barcos son solo algunos ejemplos. Ante esto, los barcos gallegos poco o nada pueden hacer, más que ver cómo el Gobierno cada vez les deja menos posibilidades de contradefensa y cómo al final de mes sale más rentable quedarse en casa que salir a faenar. No ganas nada, pero al menos tampoco incurres en gastos que no se cubren con los beneficios.