PIB a la baja... ¿E impuestos al alza?

Aunque comparar cualquier cifra con los datos de otros años de esta pandemia resulta, cuando menos, complicado, constituye un hecho el que estamos pagando hoy más impuestos que en 2021. También por encima de 2020 y, si nos apuran, de 2019. Vayamos a ese ejercicio. Durante el primer trimestre del último ejercicio en el que el coronavirus aún no marcaba nuestras vidas, la recaudación tributaria llegó a 43.401,6 millones en España, 1.313,8 en Galicia. ¿Y entre enero y marzo de este año? Ya van 54.749,3 millones en general, 1.831 en la comunidad. Más de once mil millones extra en conjunto, quinientos en la autonomía. Bien es cierto que al igual que la vida sube, también se elevan los costes de prestar los servicios públicos, pero... ¿No tendría sentido escuchar los planteamientos que reclaman reducir impuestos para ayudar a familias y empresas, a apuntalar el tejido productivo? No es sólo el plan del nuevo líder galaico del PP, también es algo para lo que aprecia existe margen la patronal. Ésta reclamaba tras conocerse que el avance de Contabilidad Nacional Trimestral del primer trimestre de 2022 refleja una ralentización al 0,3% de la tasa intertrimestral de avance de la economía. Además, la incertidumbre en plena guerra de Ucrania llevó al Gobierno a recortar 2,7 puntos su proyección de PIB para 2022, al 4,3 %. Hace falta gasolina para acelerar la recuperación.