Piscinorris en la nueva Intermodal

mosquea bastante, la verdad sea dicha, que un edificio casi recién inaugurado, como es el caso de la estación de autobuses de Santiago, presente ya goteras, como denunció ayer este periódico tras las quejas recibidas por bastantes usuarios. Los justificadores de siempre alegarán que se trata de un problema menor que será corregido -solo faltaría que no fuese así- y que no es anormal que se registrasen incidencias de este tipo tras la tromba que cayó el miércoles por la noche, pero lo cierto es que no se batió, ni de lejos, ningún récord de lluvia y que miles de edificios mucho más antiguos y modestos aguantaron el chaparrón sin inmutarse. ¿Será porque están bien construidos? Algo pasa últimamente con las obras públicas de gran calado, como es el caso que nos ocupa, y no es solo que se retrasen con frecuencia muchos meses o años, como hemos padecido recientemente en Santiago con la reforma de Concheiros, la avenida de Lugo o el Hórreo, sino que a menudo fallan también el diseño, la ejecución o ambas. Y en el caso de la Intermodal llueve sobre mojado, porque ya hubo que intervenir con urgencia en la famosa pasarela de enlace con Pontepedriña, nada más ser inaugurada, tras inundarse el primer día de temporal. El problema radicaba en que los diseñadores, y quienes aceptaron el proyecto, no tuvieron en cuenta que en Galicia no solo llueve hacia abajo, sino en todas las direcciones posibles y a menudo con gran intensidad, por lo que la pasarela de marras tenía todos los boletos para convertirse en una piscina al estar descubierta por los costados. En fin, cousas veredes.