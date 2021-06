Pisos convertidos en ‘comunas’

LOS UNIVERSITARIOS que estudian en Santiago suelen quejarse mucho, la mayoría de las veces con razón, por los altos alquileres y por el estado bastante penoso en el que se encuentran los pisos que les ofertan, aunque es un hecho que el panorama que se encuentran, aun siendo malo, es notablemente mejor del que reinaba en la capital gallega hace dos o tres décadas. De aquella, la inmensa mayoría de las viviendas de alquiler no solo eran mucho más cutres y sensiblemente más caras, sino que encima no existían los conductos oficiales y extraoficiales que existen actualmente para poder denunciar los abusos, por lo que los afectados tenían que tragar sí o sí. La situación empezó a mejorar, por el simple efecto de la ley de la oferta y la demanda, cuando se crearon las universidades de Vigo y A Coruña, decisión que provocó que Compostela perdiese el monopolio estudiantil, y ahora el panorama lleva varios años empeorando de nuevo a causa del rentable negocio que suponen los pisos turísticos, que ha sacado del mercado un buen número de viviendas que antes se ponían a disposición de vecinos y universitarios. De todas formas, mucho se habla de los problemas de los universitarios a nivel inmobiliario y muy poco, por contra, de los que sufren numerosas familias cuando los edificios en los que residen empiezan a llenarse de estudiantes. Sobre este particular, sería injusto culpar a todos los jóvenes de montar fiestas, juergas y jaranas a cualquier hora del día o de la noche, porque muchos sí cumplen las normas, pero es un hecho que en un buen porcentaje de inmuebles la convivencia vecinal se ve alterada de una forma notable, sobre todo cuando algunos pisos de tamaño medio se convierten en comunas ocupadas por casi una decenas de personas. Eso está ocurriendo con frecuencia en la capital gallega y alguien debería tomar cartas en el asunto, especialmente las propias comunidades de vecinos. Aquí, o jugamos todos o habrá que romper la baraja.