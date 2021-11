Planear ahora y no lamentar después

urbanismo. “Planear es traer el futuro al presente de tal manera que podamos hacer algo al respecto”. Esta frase del autor estadounidense Alan Lakein, especialista en la gestión del tiempo personal, puede perfectamente aplicarse al urbanismo y al diseño de las ciudades y pueblos que queremos para dentro de dos o tres décadas. Concentraciones de población que sean respetuosas con el medio ambiente y orientadas al bienestar de sus habitantes, que faciliten una mejor calidad de vida y eviten problemas como la contaminación atmosférica visual o acústica. De eso se encargan los llamados Planes Generales de Ordenación Municipal, cuya misión básica es organizar el crecimiento de manera racional y que, afortunadamente, en Galicia tienen ya la gran mayoría de municipios. Sólo 15 concellos, de un total de 313, no cuentan con este instrumento básico y, además, un 35 % del total (111 ayuntamientos) disponen de uno completamente actualizado. Es lo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, denominó ayer en Folgoso do Courel como una apuesta por el “urbanismo responsable y seguro”, que su Ejecutivo está dispuesto a seguir promocionando al financiar, si es necesario, el 100 % de su coste. Una forma de decir alto y claro que, por fortuna, aquello del “ti vai facendo” que tantas aberraciones y feísmo dejó en herencia es cosa del pasado. Y que no vuelva.