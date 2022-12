Plasticote cutre en la zona monumental

MIENTRAS la nueva cervecería instalada en la rúa Orfas de Santiago, en el local que ocupaba la emblemática fábrica de chocolates Raposo, sigue precintada a la espera de que Disciplina Urbanística bendiga, o no, las obras de reforma realizadas en los últimos meses, otro edificio histórico radicado muy cerca, en la rúa Nova, continúa literalmente cayéndose a cachos debido al supuesto pasotismo de los propietarios. Eso, al menos, afirman en el Ayuntamiento, que amenaza incluso con incluir el inmueble en el Registro de Solares si los dueños no acometen de una santa vez las obras para las que pidieron licencia. De momento, lo único que se ha hecho en el edificio es cubrir su fachada con un antiestético plástico para evitar la caída de cascotes sobre la calzada, como ya ocurrió hace unos meses sin que, por fortuna, se registrasen heridos. Lo chocante es que, con todas las normas restrictivas que afectan a la zona monumental con el lógico objetivo de velar por la estética conjunta del casco histórico, se pueda colocar una cutre mampara de plasticote barato sobre la fachada de un edificio de tanta categoría. ¿De verdad no hay métodos más estéticos a la hora de ejecutar actuaciones de ese tipo en espacios tan sensibles como el citado? ¿Por qué en otras ciudades se utilizan curiosas lonas que actúan como trampantojos o cubiertas de aspecto cuidado y aquí nos permitimos el lujo de actuar con peor gusto que Pepe Gotera y Otilio incluso en las calles más emblemáticas de un área que es Patrimonio de la Humanidad? Alguien deberá responder. Y mandar el plástico de marras a tomar viento.