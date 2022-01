Poder empezar de cero es un derecho

Aunque se puso en marcha en 2015 –porque apremiaba la UE– la conocida como Ley de Segunda Oportunidad sigue siendo una gran desconocida en España y Galicia. Primero, quizás, porque no es exactamente una norma en sí, sino una parte de la Ley Concursal, una enmienda activada por aquel entonces que permitía a aquellas personas que con sus ingresos son incapaces de hacer frente a sus deudas conseguir la renegociación de las mismas e, incluso, su cancelación definitiva, la exoneración. ¿Qué es necesario para ello? No superar los cinco millones de euros, resultando esencial ser lo que se conoce un deudor de ‘buena fe’, que no oculte nada de su patrimonio, y no tenga delitos económicos, de falsedad documental o contra las arcas públicas, ni que vulnerasen los derechos laborales. Debe haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos y en su caso posterior concurso, que debe haber alcanzado la calificación de “fortuito”. ¿Se pueden perdonar todas las deudas? La mayoría, salvo como suele ser habitual las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, siempre implacables. Aunque ojo, hay despachos de abogados que han logrado sentencias que también lograron la exoneración de estas deudas con las Administraciones Públicas. En Marín un matrimonio con dos hijos se han ganado el derecho a empezar de cero, pero hay cientos más aguardando hacerlo. Será de Justicia.