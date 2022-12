¿Podría O Hórreo acabar como el Congreso?

A diferencia del Congreso, donde la presencia de Vox y Podemos dispara la tensión en cada debate, en el Parlamento gallego predomina un clima bastante apacible que deriva en importantes consensos. En materias vitales para la comunidad como las infraestructuras o el sector primario, los tres grupos con representación en el Pazo do Hórreo suelen demostrar altura de miras y aparcar sus intereses para cerrar acuerdos. PP, Bloque y PSdeG se unieron recientemente para reclamar avances en la conexión por línea de alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Oporto o contra el veto a la pesca de fondo en 87 zonas impulsado por la Unión Europea. También el traspaso de la AP-9 logró que populares, socialistas y nacionalistas estuviesen del mismo lado. Sin embargo, los problemas que arrastra la sanidad están empezando a encender las alarmas en cuanto al tono. Un día después de que la ministra de Igualdad incendiase la Cámara Baja acusando a los de Alberto Núñez Feijóo de “promover la cultura de la violación”, lo cual desató una bronca más propia de hooligans que de representantes de la soberanía popular, el Legislativo autonómico vivió este jueves un bronco pleno a propósito de una moción sobre la situación del sistema de salud. Durante su intervención, la nacionalista Montse Prado tildó a los populares de ser “el brazo armado del capital” y de querer sustituir “la tarjeta sanitaria por la tarjeta bancaria”. Un discurso agresivo con el que se antoja difícil llegar a una entente. Ante estas acusaciones, Encarna Amigo, que ocupa escaño por los del charrán, le respondió con reproches por querer “alborotar” a la población contra la Xunta y situarse detrás de la “pancarta”, mientras “votan en contra” de todas las “soluciones” que se proponen para paliar la falta de médicos. Afeó también al BNG que “embarre” el campo, “no vaya a ser que se arreglen” los problemas. Un intercambio de “y tú más”, que recuerda, aunque sea de lejos, a los espectáculos que se escenifican en la Carrera de San Jerónimo. Afortunadamente en el hemiciclo compostelano no se sientan ni Carla Toscano ni Irene Montero para hacer saltar chispas sin necesidad de encender la corriente. Bueno sería que la defensa de la sanidad –y la proximi-dad de las elecciones municipales– no acabe contagiando a Galicia de los peores vicios de la política que se ven a nivel nacional.