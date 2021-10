Polémicos pactos para las cuentas

Jornada intensa la del martes en materia económica. Si de entrada conocíamos que el Gobierno central consentía subirles el año próximo un 2 % los salarios a millones de trabajadores públicos –sólo en Galicia unos doscientos mil, entre fijos y eventuales–, y que ésto no contentaba a los sindicatos, que ven al IPC duplicando ese dato –y los nuevos precios récord de luz, gas y carburantes no ayudan a que baje el coste de la vida–, poco tiempo después se producía la fumata blanca entre PSOE y Unidas Podemos. Alumbraban un acuerdo en vivienda que intervendrá el mercado para tratar de abaratar precios, pero que los expertos del sector inmobiliario ya auguran que traerá sólo quebraderos de cabeza, demandas y falta de pisos en oferta, resultando contraproducente. Sin embargo, era la última barrera para que se desbloqueara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Ladrillo mediante, el texto llegará al Congreso de los Diputados la próxima semana tras su aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves. Incluirá, además, el tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades. También el aumento de las tasas de reposición para trabajadores públicos, aunque sin eliminarlas, como pedía la Xunta. Está claro que los pactos que desbloquean las cuentas van a salirles muy caros a algunos... y esperemos que no a todos. La polémica está servida.