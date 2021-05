Política sin soflamas ni titulares vacíos

hubo un tiempo en el que muchos analistas políticos sostenían la hipótesis de que a Pedro Sánchez le interesaba un Alberto Núñez Feijóo muy fuerte en Galicia. Dadas sus diferencias con Génova, podría ir laminando el poder de Pablo Casado en el PP y en consecuencia sacar partido de las desavenencias evidentes entre el presidente y el más importante de sus barones. Ahora las cosas mudaron y la irrupción de Isabel Díaz Ayuso se convierte en la principal preocupación, en clave partidista, del inquilino de Moncloa. Mensajes que se enviaban a Galicia fueron desapareciendo y el recurso, con nocturnidad y alevosía, ante el Tribunal Constitucional contra La lei de Saúde es buena prueba. Y no la única. Moncloa cuestiona también otras dos normas aprobadas recientemente en O Hórreo: la simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica y la de residuos y suelos contaminantes. En estas dos, al menos, el ejecutivo central plantea discrepancias antes de acudir a la justicia. Ya decía Alfonso Rueda el pasado domingo en EL CORREO que “este gobierno le hace a Galicia cosas que no se atrevería a hacerle a Cataluña”. Lo que más temen desde la Xunta es que el reparto de los fondos europeos NextGen se realice desde Madrid con criterios arbitrarios, intereses partidistas y primando a unas comunidades frente a las otras. El vicepresidente segundo, Francisco Conde, también en otra entrevista en este periódico, lanzó la primera voz de alerta ante esa posibilidad y lo hizo cuando se anunció la intención de activar estas ayudas de la CE. Sucedió el verano pasado. Estas dudas más que razonables fueron las que llevaron al presidente gallego a Madrid para entrevistarse con Nadia Calviño, la responsable de la política económica y la gestión de los fondos comunitarios. A ella Feijóo le trasladó sus incertidumbres convencido de que “la reconstrucción económica pasa por proyectos sólidos sometidos a concurrencia y a una competencia sana” con independencia del territorio que los plantee y de los intereses políticos. La vicepresidenta segunda conoce los problemas de la tierra que la vio nacer y es consciente de la solvencia gubernamental y de las grandes empresas que respaldan, desde el sector privado, las iniciativas gallegas. Calviño demostró en sus enfrentamientos con Pablo Iglesias que la política no consiste ni en soflamas ni en titulares vacíos. La única duda que queda por resolver es si tendrá suficiente capacidad política para frenar las tentaciones de Pedro Sánchez, que son muchas y pocas veces favorables a Galicia. Es un viejo debate el favoritismo de Sánchez hacia quienes le auparon a la Moncloa. Y ya está bien.