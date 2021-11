Política útil o remedios equivocados

UNA DE LAS FRASES QUE MÁS ÉXITO tuvieron para definir el desarraigo que los ciudadanos sienten hacia los políticos fue la de Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Estos días vivimos uno de esos episodios kafkianos que llevan a desengancharse de la cosa pública. Se vive en Cataluña por una decisión con trastienda. El presidente de la Generalitat, de ERC, presenta unas cuentas elaboradas por su conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, de Junts, que necesitan el apoyo de En Comun para salir adelante. Las mayores críticas las recibe Pere Aragonés de sus propios socios de govern; es decir del partido al que pertenece el conseller que las elabora. Un auténtico sinsentido. Por suerte hay momentos en los que prevalecen los ejemplos de la política útil y en Galicia ayer se vivieron dos casos. Uno fue en el Parlamento con la unanimidad entre tres grupos, ideológicamente muy distantes, capaces de aprobar una modificación de la ley para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género e incluir la digital como forma de violencia contra las mujeres. Esa coincidencia debería ser norma pero desgraciadamente aún es excepción y en este sentido quizás el PPdeG estaría obligado a revisar cuantas veces se desmarca de sensatas propuestas de la oposición al amparo de su aplastante mayoría absoluta. La denominada Cumbre de Santiago. Camiño de Consenso es otro de esos momentos que merecen ser destacados. Lo puso Alberto Núñez Feijóo, menos objetivo al ser parte interesada, como “un ejemplo de la política útil” pero esta reunión de ocho presidentes autonómicos la valoró de forma muy positiva el valenciano Ximo Puig, uno de los que no fue invitado al inclinarse por un modelo distinto de financiación. Afirma el presidente de la Generalitat Valenciana que “uno de los gravísimos problemas que ha tenido el desarrollo del Estado autonómico es que no ha habido suficiente comunicación horizontal entre las distintas comunidades” aunque, quizás, más justo sería decir que ese intercambio era más un problema de ideología partidista que de singularidades territoriales. Siempre dejando al margen a Euskadi y Navarra en la cuestión económica por sus foros, y a esa Cataluña empeñada en un estatuto de nación cuando la realidad demuestra que ni entre ellos son capaces de entenderse. No hay mejor prueba que el lío montado a cuenta de la aprobación de sus Presupuestos. Pero ese es otro tema. Como decía Nikita Jruschov, “prometen construir un puente aunque no haya río”.