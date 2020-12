Políticas penitenciarias

COMPENSACIÓN Nadie duda que la política de acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco o de comunidades limítrofes forma parte de la estrategia de Pedro Sánchez para atraerse los votos nacionalistas (vascos y catalanes) que le permitan seguir en Moncloa. Cuesta creer que alguno de los más sanguinarios asesinos de la banda hayan hecho acto de contrición y arrepentido de sus pecados. Si así fuera el propio reglamento penitenciario no permitiría que continuaran en régimen de primer grado, el más duro, como así ocurre. Aunque el ministro del Interior defiende que “los traslados son por decisiones individuales a propuesta de las juntas de tratamiento” lo cierto es que cada vez están incluyendo más presos etarras retorciendo al máximo (principio de flexibilidad, le llaman) el artículo 100.2 del reglamento penitenciario que fija los años que deben haber cumplido para acceder a los beneficios. No es el caso pero imperan otros criterios, lo cual llama la atención toda vez que el Grande-Marlaska juez en la Audiencia nacional era considerado como un azote por parte del colectivo de abogados de los reclusos etarras. Lo más grave es que, como temen las víctimas del terrorismo, el siguiente paso sea transferir las cárceles a Euskadi. Entonces se reproducirá allí lo que está ocurriendo en Catalunya con los presos del procés: una cachondeo. Y estamos hablando de presos con las manos manchadas de sangre. No es ninguna broma.