Políticos parvularios que no se ‘ajuntan’

CASI TODOS los políticos que ejercen en el ruedo hispano presumen de haber cursado al menos una carrera universitaria y de tener algún máster que otro, a veces reales y otras obtenidos por el cómodo método Cifuentes, pero cada vez está más claro que el nivel de estudios no guarda relación alguna con la educación y la elegancia social. Es más, infinidad de representantes públicos se comportan muchas veces como parvulitos, con el agravante además de que no tienen encima a sus padres o educadores para orientarles en cuestiones básicas relacionadas con la convivencia o los modales. Hace décadas, los niños pequeños que querían cortar, o ni siquiera iniciar, una relación con algún compañero solían liquidar con un rotundo “no te ajunto” sus deseos de ir a su bola. Ahora, seguramente, la expresión es otra, pero el alcance y significado del “no te ajunto” sigue igual de vigente para unos políticos que parecen no haber superado la etapa del parvulario. Lo malo es que no se dedican a sumar con palotes y a hacer dibujos con ceras, sino que administran nuestros dineros y organizan nuestras vidas. Un claro ejemplo de la escasa elegancia que reina en la clase política actual, aunque se pueden contar por cientos, lo pudimos ver el miércoles en Compostela. Hasta aquí se desplazaron un secretario de Estado, Rafael Pérez, y el delegado del Gobierno en Galicia para vender de nuevo el plan de seguridad del Xacobeo, que supondrá movilizar a casi cuatro mil agentes por el Camino de Santiago y por las localidades que registran el paso de un mayor número de peregrinos. Pues bien, el Gobierno central decidió que no se ajunta con los responsables de la Xunta y al acto no fue invitado ningún mandatario autonómico pese a lo mucho que puede y debe aportar el Ejecutivo gallego en un tema como el tratado. Lo dicho, se portan como parvulitos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista