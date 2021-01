Políticos y jueces: nos lo tenemos que hacer mirar

LA ARTIMAÑA propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para poder acometer la reforma del Consejo General del Poder Judicial con un porcentaje de votos inferior al fijado actualmente -mayoría absoluta de ambas cámaras frente a los tres quintos que han sido necesarios hasta el momento- sigue trayendo mucha cola en infinidad de noticias, editoriales y tertulias de corte político. Lógicamente, los que están en contra de este cambio acusan al Gobierno de querer meter su manaza en el órgano de gobierno de los jueces sin tener que contar con la oposición, mientras que quienes lo defienden señalan que es el Partido Popular el que está boicoteando el obligado relevo del CGPJ (debe producirse cada cinco años y ya vamos por siete) al ofrecer sus votos a cambio de propuestas supuestamente inaceptables. Si de cuestiones injustificables hablamos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias parecen llevarse el premio gordo, sin quitar por ello méritos al Partido Popular, al querer cambiar las reglas del juego cuando la marcha del mismo no les conviene, pero todo este debate tiene un vicio de origen que es el que más debería preocuparnos. Porque lo verdaderamente inadmisible es que la institución que se encarga de garantizar la independencia de los jueces esté controlada de facto por las fuerzas políticas. No vale, en este sentido, alegar que la Justicia emana del pueblo soberano y que, por lo tanto, las Cortes tienen plena legitimidad para controlar la dirección del poder judicial por ser las verdaderas representantes de la voluntad popular. Esa ecuación chirría por el simple hecho de que la base de cualquier democracia reside, precisamente, en la división de poderes y en su funcionamiento autónomo, todo ello con el fin de evitar que unos y otros se contaminen entre sí. Además, esa dependencia del CGPJ de las fuerzas políticas lo único que ha logrado es el surgimiento de una serie de asociaciones judiciales que cada vez manifiestan con más frecuencia y mayor énfasis sus posicionamientos ideológicos, lo cual no deja de resultar chocante cuando tanto hablamos de la necesaria independencia e imparcialidad de los magistrados. Por una parte, pues, tenemos a unos jueces -pocos, por fortuna- encantados de manifestar sus preferencias conservadoras, progresistas o mediopensionistas y, por otra, a unos representantes públicos irresponsables a los que vemos constantemente haciendo valoraciones políticas sobre cualquier sentencia, ya sea sobre el pazo de Meirás o las estatuas del Pórtico de la Gloria. Unos son los que nos gobiernan y los otros son los únicos que tienen potestad para meter a la gente en la cárcel. Todo esto nos lo tendríamos que hacer mirar. Cuanto antes.