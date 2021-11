¿Pondrá la covid en riesgo la Navidad?

INCERTIDUMBRE. Si se compara la evolución de la covid en España con el resto de Europa es verdad que, por primera vez desde que se inició la pandemia, nuestro país es el que mejor está. También si se superpone la situación actual con la del mismo período de 2020 podemos respirar con un cierto alivio. Sin embargo, la tendencia durante el último mes empieza a preocupar. En Galicia, los casos activos ya sobrepasan de nuevo el millar, número que no se veía desde finales de septiembre, y aunque la situación en los hospitales no es preocupante, en tan solo una semana la cifra de ingresados aumentó en diez. La vacunación, que por fortuna supera en la autonomía el 90 %, está causando el efecto esperado y frenando tanto las muertes como los daños más graves, pero ni garantizan la inmunidad total ni evitan los contagios, por lo que a la espera de que se aprueben inyectables más eficaces o un tratamiento la única solución es no bajar del todo la guardia y seguir llevando la mascarilla en interiores o manteniendo la distancia de seguridad. En vísperas de Navidad, hay comunidades como Cataluña o Andalucía donde los contagios diarios superan los 400, mientras que en territorio gallego se enlazan cuatro jornadas por encima de los cien. ¿Puede el dichoso virus volver a poner en riesgo las Pascuas? Con un poco de precaución por parte de todos quizás logremos que no.