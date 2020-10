Poner fin a los problemas circulatorios

Ordenación. Los problemas de estacionamiento que se padecen cada día en el entorno de los centros sanitarios compostelanos son algo que viene ya de antiguo, y con paradojas como que cuando se solucionaron en buena parte en Galeras con la construcción del aparcamiento subterráneo, el hospital Xeral cerró sus puertas y coches y conflicto se trasladaron juntos hasta el Clínico de A Choupana. Además, se da la circunstancia de que tanto en este último como en el Provincial de Conxo, la escasez de plazas solo se produce por las mañanas, en el tiempo de las consultas externas, lo que hace más difícil encontrar una solución a través de un aparcamiento concesionado, porque su rentabilidad se reduce a unas horas y en días laborables, lo que los hace muy poco apetecibles para la iniciativa privada. Si a ello le sumamos que el número de aparcamientos existentes en el Clínico ya no cumplía la ratio de una plaza por cada cien metros cuadrados construidos, y encima fue disminuyendo a medida que se ampliaban los edificios del complejo, el resultado es el que se puede contemplar en cualquier mañana de un día laborable, con cientos de coches mal aparcados, muchos más dando vueltas porque ni en las aceras lo consiguen, y unos terceros, ambulancias incluidas, con problemas para circular. Para completar la tormenta perfecta, estas zonas son opacas para los responsables de tráfico que, en teoría no pueden intervenir porque se trata de terrenos fuera de su competencia. Parece que no está tan claro, según opina algún jurista, y que al menos para garantizar el paso sí se podría intervenir. Lo que está claro es que ante una situación que afecta a un servicio tan básico como es la salud, no cabe ampararse en debates jurídicos, sino buscar soluciones prácticas y efectivas.