POLÉMICA Decía Joaquín Sabina que la canción que comparte titulo con este comentario es “una historia de amor y de odio a una ciudad invivible, pero insustituible”. Un lugar “donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir y a donde regresa siempre el fugitivo” y en el que “las niñas no quieren ser princesas”. Esa concepción de un Madrid que lo acapara todo y que sustituyó a Cataluña, hasta hace bien poco, y a Euskadi, años atrás, en el centro del debate político por el empeño que partidos y medios madrileños tienen de en entrar al trapo cada vez que la niña que no quiere ser princesa abre la boca.

Y en esas estamos el resto de los españoles, todos más pendientes de lo que ocurre en Madrid que en sus propias comunidades. La Incidencia Acumulada del COVID de esta ciudad en la que “los pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir y la muerte pasa en ambulancias blancas” fija el nivel de alerta; la nieve de Filomena se convierte en cuestión de estado, todos hacen apuestas si en el próximo puente los madrileños o madrileñas invadirán las playas y nadie deja de mirar hacia donde oscila el fiel de la balanza (izquierdas o derechas) que marcan los sondeos de las autonómicas del 4-M. Todo el mundo habla de la capital, y de los franceses borrachos, y se olvidan que el propio Sabina dejó por escrito que “aquí no queda sitio para nadie”. Pongamos que hablo de Madrid.