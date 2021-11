Pontón mira atrás para lograr avanzar

asamblea El Bloque se conjura para romper la dinámica de que tiene un techo electoral a partir del cual regresa a su espacio político natural. La portavoz nacional, Ana Pontón, deja estos días en un segundo plano el perfil soberanista de la formación y pone el foco en el engarce con la sociedad. “Temos que ler ben as demandas da sociedade”, advirtió en una entrevista en la Ser a una semana de la celebración de su asamblea. Pontón conoce de primera mano que los grandes saltos hacia adelante de los nacionalistas vinieron de períodos de debilidad de los socialistas o de organizaciones que como En Marea recogieron el espacio electoral dejado por el partido del puño y la rosa. En 1997, con el PSOE en horas bajas, el BNG rompió con su imagen radical unificando todo el nacionalismo bajo sus siglas al incorporar a Camilo Nogueira, su rostro más amable. La aproximación a CiU y al PNV en la Declaración de Barcelona siguieron en esa estela. De forma más reciente, en 2020, con el PSdeG de Gonzalo Caballero sin tirón y con En Marea deshilachada, la figura de Pontón volvió a catapultar al BNG hasta sus mejores registros. Ahora, la líder está preocupada por dar con la receta de afianzar un crecimiento sostenido. Ahí centró su reflexión antes de decidirse a seguir. Y ve la clave en estar pegada a la gente. No hay más. Pero toda la organización debe estar convencida. Y en el pasado no fue así.