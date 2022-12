Por pedir que no quede

Si Pedro Sánchez se creyese la última encuesta del CIS, es muy probable que no hiciese falta que nadie le pidiese convocar elecciones anticipadas. Con unos resultados donde los socialistas ganarían holgadamente cosechando casi un 33 % de los votos y el bloque de izquierdas se impondría de calle al centro derecha, garantizándose así cuatro años más residiendo en La Moncloa, el actual líder del PSOE no dudaría ni un segundo en buscar una fecha inminente para llamar a las urnas. El problema para Alberto Núñez Feijóo es que las cifras que cocina José Félix Tezanos no se los toma en serio nadie. Por eso, por mucho que insista el de Os Peares –al que el consenso de los sondeos privados sitúan por delante en las preferencias de los españoles–, todavía tendrá que esperar unos cuantos meses para afrontar una campaña de las generales. Eso sí, ante la presión conjunta de Ciudadanos y Vox, por un lado, y la actitud del jefe del Ejecutivo –que está loco por contentar a sus socios de ERC–, por otra, el extitular de la Xunta estaba obligado a mover ficha para recuperar la iniciativa. Y así lo hizo este domingo por medio de una entrevista publicada por El Mundo, en la que exige con urgencia que los ciudadanos elijan ya. Argumenta que el mandatario toma decisiones, como una reforma del Código Penal donde se deroga la sedición, se retoca la malversación y hasta se pretende juguetear con el Poder Judicial, para las que no está legitimado y que “desprotegen al Estado”. Expone el gallego a mayores que el Ejecutivo “no tiene límites” y que quien está a la cabeza basa su acción “en un listado de mentiras y un listado de deslealtades máximas”, a pesar de que se erigió como “un adalid contra la corrupción durante la moción de censura, en su compromiso de no gobernar con Podemos, de no pactar con Bildu y de hacer cumplir la sentencia del Supremo a los separatistas y tipificar el delito de referéndum ilegal. “Ha hecho exactamente lo contrario de lo que se comprometió”, resumió Feijóo, que para unos tendrá razón y para otros no. Pero eso da igual. Lo determinante es que Sánchez mantiene el respaldo del Congreso con el actual reparto de escaños y mientras los datos demoscópicos que maneja a nivel interno no le aseguren que esto seguirá así, no habrá referendum que valga, al menos hasta que toque. Ahora, por pedir que no quede.