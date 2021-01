¿Por qué queremos (tanto) a Biden?

nunca como en la toma de posesión de Joe Biden ha tenido más sentido la definición de que el pesimista no otra cosa es que un optimista bien informado. La democracia ha ganado en Estados Unidos y el mundo libre respira aliviado, pero la factura que nos deja la convulsa era Trump es altísima, y revertir su legado de furia y fuego va a costar sangre, sudor y lágrimas. Lo que dijo el nuevo presidente, en un acto austero, marcado por la pandemia y con Washington blindada, poco más sería que un rosario de lugares comunes si viviésemos tiempos normales. Pero lo que le escuchamos el miércoles al inquilino de la Casa Blanca nos emocionó precisamente porque estos tiempos nada tienen de normales, y porque nos rescata del pozo negro de la posverdad. Desquiciados por un gobernante –si es que se puede definir a Trump así, que no se puede– que dinamitó los pilares de la convivencia y cerró sus cuatro años de estropicio con el increíble récord de más de treinta mil mentiras documentadas, los estadounidenses y el planeta se reencontraron con frases en las que brillan los valores que iluminarán el principal reto de Biden: volver a coser Estados Unidos y restaurar las alianzas con las grandes democracias. Al nuevo presidente de la primera superpotencia le escuchamos palabras tan redondas como verdad, como decencia, como respeto, y entendimos que la pesadilla de Trump empieza a quedar atrás, aunque quizás no podamos decir lo mismo del trumpismo. Nos parece una noticia excelente que las primeras órdenes ejecutivas consagren un golpe de timón en la gestión de la pandemia –administrar cien millones de vacunas en los primeros cien días es uno de los objetivos más ilusionantes–, o que detengan la construcción del ominoso muro con México, o que EE. UU. vuelva al Acuerdo Climático de París y a la OMS. Siendo inquietante la amenaza de su ígneo predecesor –“estaremos de vuelta de algún modo”, se despidió en la base aérea de Andrews–, estamos convencidos de que el flamante inquilino de la Casa Blanca y la sociedad de Estados Unidos serán capaces, derrotado Trump en las urnas con absoluta limpieza, de vencer al trumpismo. A Biden y a su Administración les toca reconstruir la confianza ahora dinamitada para, desde la inclusión y la eficacia política, liderar otra vez al mundo libre. Tienen por delante una tarea ciclópea, con muchas minas que desactivar. Los primeros pasos, con moderación, planes claros y sin titubeos, van en la buena dirección y alimentan la esperanza. Pero mentiríamos si ocultásemos que esta nueva era llega envuelta en pesimismo. El mundo contiene la respiración, porque del éxito de Biden y Kamala Harris depende el de todos. Por eso, porque les necesitamos, les queremos tanto.