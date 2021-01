Por rescatar a figura de quen quixo facer de Galicia un lugar mellor

Se alguén coñece ao dedillo os detalles da vida e obra de Isaac Díaz Pardo ese é o escritor Xosé Ramón Fandiño. Vén de publicar o libro Isaac Díaz Pardo. Memoria do compromiso, o cal considera a biografía máis completa e definitiva sobre o intelectual galeguista. Fandiño, que anteriormente publicara outras obras sobre Díaz Pardo, insiste sempre no lado humano do polifacético artista compostelán. E ademais de poñer en valor o seu compromiso con Galicia, alza a voz sen temor sobre a etapa final de Pardo no Grupo Sargadelos para expresar a inxustiza que supuxo. Sen medo, denuncia como se apropiaron do seu traballo e como o deixaron de lado, quedando así atrás o seu soño de recuperar a memoria histórica de Galicia a través de empresas relacionadas coa literatura ou a arte. Grazas a el, o proxecto de Díaz Pardo segue vivo.