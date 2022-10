Postureo navideño

bastantes personas se alegrarán, ya verán, al saber que Santiago contará estas Navidades con una iluminación a medio gas, pero no será porque aplaudan con convicción las medidas de ahorro energético dictadas por el Gobierno y la UE, sino porque desde hace años pululan por ahí una serie de grupos de presión muy interesados en deslucir lo más posible las fiestas claves del cristianismo. Son cuatro gatos, pero hacen mucho ruido y siempre hay incautos dispuestos a comprar sus consignas rancias en contra de la instalación de belenes en lugares públicos -invocan para ello el mantra de que vivimos en un estado aconfesional-, del consumismo desaforado (como si la gente gastase por gastar), de los villancicos, de los árboles adornados (la naturaleza sufre, ya saben) y, por supuesto, de las luces, pese a que ahora tragan menos que un mechero. Lo importante es sumarse al postureo del cambio climático con medidas tan tontorronas e ineficaces como esta, que tan solo servirá para restar animación callejera, pero mientras tanto los jerifaltes que nos gobiernan no harán ni el más mínimo gesto personal para contribuir al ahorro energético y general. Sus ministerios estarán sobreiluminados, sobrecalentados y superrefrigerados, seguirán cogiendo el Falcon hasta para irse de gira pandillera por EEUU y no se bajarán de sus cochazos oficiales. Y tampoco echarán el freno a la hora de gastar auténticos pastizales en trapalladas tales como los bancos inteligentes o las cámaras cuentaturistas. Vivimos haciendo equilibrios sobre una gigantesca mentira. Y algún día estallará.

Beatriz Castro. Periodista