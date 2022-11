la facultad de medicina de Compostela acoge desde el miércoles una exposición que rinde homenaje a Santiago Ramón y Cajal, doctor navarro al que se le considera el padre de la neurociencia y que fue galardonado en 1906 con el Premio Nobel, ahí es na, por sus vitales descubrimientos en una especialidad que estaba en pañales. Todo ello pese a contar con medios más que escasos y enfrentándose, en el plano científico, con grandes santones europeos cuyas doctrinas cayeron en el ostracismo tras los avances logrados por un españolito universal al que su país, para no variar, no ha brindado aún todos los reconocimientos que merece. Ramón y Cajal fue, eso es notorio, un investigador de primerísima calidad, pero basta leer un poco de su biografía para comprobar que también era un tipo honesto e íntegro como muy pocos. Cabe recordar que rechazó ser nombrado ministro de Salud y sí acepto, en cambio, el cargo de senador vitalicio debido a que estos últimos no recibían retribución alguna por parte del Estado. Su integridad también asombró a la sociedad cuando, siendo presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios de Investigación Científica, pagó de su bolsillo el máster que realizó uno de sus siete hijos, investigador como él. Famosa es la frase que pronunció cuando le preguntaron por qué, siendo quien era, rechazó la beca que le correspondía con plena justicia a su brillante descendiente: “Precisamente por ser mi hijo”, respondió tajante. Toda una lección de vida y de honestidad que, lamentablemente, no dejó mucha huella en nuestro país. Una pena, penita, pena.