Premio á gran traxectoria da investigadora da USC María Loureiro García

ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebra hoxe o acto de ingreso de María Loureiro García, catedrática de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago (USC), como académica numeraria da Sección de Ciencias Económicas e Sociais da institución. Licenciada en Ciencias Económicas pola USC, doutorouse na Universidade Estatal de Washington. Foi profesora na Universidade Estatal de Colorado, na Universidade Carlos III de Madrid e investigadora sénior no Instituto de Investigación de Economía Agrícola de Noruega. O seus magníficos traballos dentro do Departamento de Fundamentos da Análise Económica da USC están vencellados á economía da enerxía, ambiental e agraria. Loureiro está incluída na lista do 2% de científicos de maior impacto mundial, un dato que reflicte a súa brillante traxectoria.