Presupuestos con condicionantes

LO MÁS SORPRENDENTE de la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue que acudiera el conseller Jaume Giró rompiendo la norma autoimpuesta por la Generalitat, tras la declaración unilateral de independencia, de no mezclarse con el resto de las comunidades. Esa novedad quedó eclipsada por otra ausencia: al finalizar no hubo críticas (solo pequeñas matizaciones) por parte de los responsables económicos de cada autonomía. Nadie alzó la voz en medio de una extraña unanimidad que ni siquiera los más beligerantes representantes de gobiernos del PP, como Madrid, Galicia o Castilla y León, se saltaron. La explicación obedece a que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Estado repartiría para 2022 la mayor cantidad de dinero que podían imaginarse: 112.213 millones del sistema de financiación, un 6,3% más que este ejercicio; 3.900 millones que perdonará de las liquidaciones negativas del terrible primer año de la pandemia, y los 3.100 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017. Además quedan pendientes de asignar entre los gobiernos regionales, tras fijarse allí los criterios, 13.500 millones del fondo para aliviar el incremento de gastos derivados de la COVID. Nadie podía imaginar una inyección de dinero semejante. A Galicia de entrada le corresponden 8.080 millones de euros en el primer capítulo a los que hay que sumar 417 millones del denominado mecanismo de recuperación y resiliencia y los 211 que ya tenía que haber cobrado por el IVA retenido. Con todo, la Xunta tendrá el próximo año unos orzamentos de 11.571 millones, ligeramente superiores, ocho millones, a los del año pasado, según avanzó este jueves Alberto Núñez Feijóo. La música suena bien pero, leyendo la letra pequeña de lo expuesto por la ministra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es fácil deducir que el Gobierno de Pedro Sánchez condiciona que se aprueben los presupuestos al pago de siete mil millones de liquidaciones por impuestos. Conscientes en el ejecutivo de su debilidad parlamentaria y ante los vaivenes de sus socios, prefieren apostar a que los presidentes autonómicos del PP presionen a su partido para que no voten en contra de las cuentas y de esta forma gestionar con mayor libertad los fondos europeos, una posibilidad que a Pablo Casado no le gusta nada. Otro de los aspectos a destacar es que Cataluña vuelve a ser la comunidad más beneficiada en el reparto, consigue casi el 20% del total, mientras que Euskadi saca tajada con las transferencias para gestionar nuevos impuestos. Es la historia de un reparto anunciado. Dos mandan más que quince. Nada nuevo, lo de siempre.