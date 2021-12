Presupuestos: el papel lo aguanta todo, España no

Los Presupuestos son la ley más importante que un Gobierno debe promulgar anualmente, pues condicionan en gran medida la gestión que realizará y son la base sobre la que se sustentará la economía. Hablamos de un tema serio, especialmente cuando el país está inmerso en una terrible crisis sanitaria de final todavía incierto. Un asunto en el que habría que ser extremadamente rigurosos. Sin embargo, tanto en su confección, como en la negociación con los grupos parlamentarios, como en su ejecución final, casi siempre muy alejada de lo proyectado, las cuentas se sustentan muchas veces en detalles que parecen una broma. Sirvan como ejemplo las de 2022, que este martes vieron su definitiva luz verde en la Cámara Baja tras poner de acuerdo a 15 partidos. Un documento que contempla 459.000 millones de euros y cuyo visto bueno pendió de un hilo durante días por una partida irrisoria –de apenas 15– impuesta por Esquerra Republicana para la producción de series de televisión en lenguas cooficiales. Además, toda la planificación parte de unas estimaciones ya superadas, según el consenso de las principales instituciones tanto nacionales como del exterior. La primera, la que avanza un crecimiento inflado, del 6,5 % para 2021 y del 7 % de cara al ejercicio a punto de comenzar, a la cabeza de Europa, que ya recibió varios tijeretazos por parte de FMI, OCDE, Funcas o BBVA, aunque quizás el más afilado se lo aplicó el BdeE, con un recorte de 1,9 y 0,4 puntos respectivamente. Por no hablar de las previsiones de reducción de déficit hasta el 5 % del PIB con un nivel de gasto que no sólo no se reduce sino que será el mayor de la historia. Un cóctel explosivo en un contexto de precios disparados a raíz de la escalada de la energía, que augura un adelanto en la retirada de estímulos por parte de los Bancos Centrales y que debería llevar al Ejecutivo a ser más prudente. Sin embargo, lo fundamental no es que el sudoku cuadre a nivel contable sino político, ya que probablemente sean los últimos PGE antes de las elecciones y otorgan a Pedro Sánchez la posibilidad de manejar los tiempos hasta agotar la legislatura mediante una prórroga. Ahí encajan la proliferación de bonos destinados a promocionar la cultura o el alquiler de vivienda, que llevarán aparejada una importante subida de impuestos que, como siempre, no pagarán los ricos, sino todo el que tenga nómina, coche o encienda la luz. En La Moncloa pueden estar tranquilos. Ya tienen el soporte para recibir los fondos europeos y la capacidad de poner las urnas cuando les convenga. El papel lo aguanta todo, pero cuidado: España no.