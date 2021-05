Prevenir evita problemas y sale más barato

mantenimiento La plaga de derrumbe de muros que afecta a Santiago, con un buen número de ellos en obras, no es fruto de la casualidad ni de ningún mal de ojo, sino el resultado de que en su momento no se hicieron los deberes, y lo que podría haberse solucionado de forma rápida, acabó degenerando en un problema más serio y concluyó en derrumbes, alguno con resultado fatal. Al igual que sucedió con calzadas y aceras, el recurso a arreglar los desperfectos cuando no queda más remedio y de la forma más rápida posible, no siempre resulta más barato y ni siquiera es eficaz durante mucho tiempo. Donde hoy hay un bache, en poco tiempo puede haber un socavón, y el día menos pensado, un accidente. Y lo que en su momento requería solo una reparación rápida, al final acaba obligando a fresar el pavimento de todo un tramo y a colocar uno nuevo. En el caso del barrio de Fontiñas y sus muros de cierre es un ejemplo muy evidente, más que nada, porque el apuntalamiento de los mismos acabó formando parte del paisaje. Ahora parece que por fin se han puesto las medidas necesarias no solo para reparar lo que ya había caído, sino también para prever lo que puede llegar a caer antes de que aparezca en la página de sucesos. Analizar el problema a fondo y elaborar una planificación constante permite trabajar de forma segura y también garantizar la seguridad de los ciudadanos y de sus propiedades inmuebles y automóviles. Lo mismo se puede decir de los arreglos en el pavimento, porque años de rebacheos parciales lo único que han provocado es la necesidad de llevar a cabo arreglos integrales calle a calle para que lo que se tapa hoy no se vuelva a levantar mañana. Se llama planificación del mantenimiento y, a la larga siempre suele salir muy a cuenta.