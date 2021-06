Primar a los alumnos, no penalizarlos

¿ES MÁS DIFÍCIL LA SELECTIVIDAD en Galicia que en el resto de autonomías? Tanto datos como opiniones de expertos indican que la nuestra es una de las comunidades con mayor nivel de exigencia, algo de lo que se vienen quejando desde hace más de una década profesores, alumnos, responsables educativos de la Xunta y que también comparten especialistas neutrales. Es un problema derivado de la naturaleza de las pruebas de acceso a la universidad en las que se produce un cóctel explosivo y distorsiona de forma discriminatoria. La nota final se fija por la media entre las calificaciones en el bachillerato y la obtenida en las pruebas de EBAU, pero como cada comunidad tiene competencias exclusivas marcan las condiciones específicas, sin contar con el resto de autonomías, a pesar de que en España –cuestión de capital importancia– existe un distrito único universitario. La nota final obtenida por los alumnos de cualquier comunidad tiene la misma validez en todas las universidades del territorio nacional. Y en ese punto nacen las diferencias. Las pruebas no son iguales y los criterios de puntuación, muy dispares. Se da la paradoja, de que Galicia aparece siempre en los primeros lugares en los exámenes PISA y en los últimos en porcentajes de aprobados en la selectividad. ¿A qué se debe? La respuesta es que aquí los exámenes son más difíciles y la exigencia es mayor a la hora de evaluarlos. Esto se traduce en calificaciones más bajas y menos posibilidades, debido a las notas de corte, para acceder a los estudios superiores. Es algo que se viene denunciando desde hace tiempo y aún así no se aportan soluciones políticas. En este curso las desigualdades aumentaron y los estudiantes gallegos amplían su abanico de discriminaciones. Hasta nueve comunidades permitirán a los alumnos de 2º de Bachillerato concurrir con asignaturas suspensas, mientras que Galicia exigirá acceder con el curso completo. Cada territorio tiene la capacidad de fijar el número de preguntas que considere oportunas. Desde la Consellería se opta por la franja más alta. Aunque ya se les ha librado del listening en inglés –una prueba que hace dos años solo requerían Galicia y Cataluña– nuestros estudiantes tienen menos tiempo, mayor temario de Historia y el examen de gallego. No debería extrañar en Educación que desde las Anpas se pregunten si son conscientes de que se examinan en inferioridad de condiciones y, sobre todo, que están dejando plazas en las universidades gallegas al alumnado de otras zonas, con menos requisitos para acceder. Se dice que es conveniente aplicar el criterio de primar a los alumnos, no penalizarlos. Y es posible que tengan razón.