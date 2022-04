Problemón con los pisos turísticos

el alquiler vacacional en Santiago se ha convertido en un problema de primerísima categoría al que las administraciones no han sabido poner remedio a través de un plan serio que anime a los propietarios a volver a la senda de los arriendos tradicionales, es decir, a los de larga duración. Los datos que ofrecemos hoy invitan a debatir sobre si es normal que en una ciudad como la nuestra, con un volumen muy importante de personas que querrían fijar aquí su residencia, funcionen ya más de un millar de viviendas de alquiler por días frente a las apenas cien que están disponibles para familias, trabajadores de todo tipo que no quieren o no pueden comprar y estudiantes que necesitan pasar cursos enteros en un enclave cada vez menos universitario, qué pena, y más turístico. ¿Se puede obligar a los dueños de pisos a alquilarlos solo a residentes? No, y además es normal, y hasta positivo, que exista el mercado vacacional, pero sí es posible marcar una serie de normas capaces de revertir la preocupante situación a la que hemos llegado pese a la que las señales de alerta indicaban con claridad, por lo que ocurrió anteriormente en otras ciudades turísticas, que aquí acabaría pasando lo mismo. En este sentido, ¿cómo es posible que Compostela cuente ya con más de mil viviendas turísticas cuando menos de 40, según denuncian los expertos, cumplen todos los requisitos para actuar como tales? ¿Se está haciendo la vista gorda con los controles o es que estos ni siquiera existen? Y lo más importante, ¿vamos a seguir mirando para otro lado mientras el problema continúa avanzando? Xunta y Ayuntamiento deberían ofrecer respuestas.