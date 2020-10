Prohibido ‘ajuntarse’ con ‘inconvivientes’

EN ESPAÑA nos encanta elaborar leyes y normas de todo tipo que no sirven para nada, porque su laxitud es tal que cualquiera puede incumplirlas sin cometer infracción alguna. El último caso de normativa absurda lo tenemos en el Diario Oficial de Galicia del miércoles, en el que la Xunta da cuenta de las nuevas restricciones impuestas a diversos municipios, entre ellos Santiago, para frenar el virus. Entre las medidas más destacadas de esa orden figura el veto a las reuniones de personas no convivientes, sin especificar para nada qué se entiende por tales conceptos y sin explicar cómo se actuará contra quienes sean sospechosos de ajuntarse pese a inconvivir. ¿Resultado? Incomprensión por parte de la ciudadanía, despiste total en los sectores más afectados por la norma –los hosteleros de la capital gallega siguen sin saber cómo actuar con sus clientes– y motivos a mantas para que todo el mundo siga actuando como le parezca a sabiendas de que las posibles multas serán fácilmente recurribles y anuladas. Como bien han señalado en las últimas horas numerosos representantes públicos y juristas, desde el alcalde compostelano al letrado Evaristo Nogueira, que durante muchos años ejerció como decano de los abogados de Santiago y algo debe saber del tema, resulta imposible controlar quiénes son convivientes o no y caeríamos en un sinsentido atroz si la Policía y hosteleros tuviesen que encargarse de chequear si quienes se sientan en una mesa a comer comparten techo de forma continua, discontinua o mediopensionista. De igual forma, vigilar tales cuestiones invadiendo el ámbito privado constituiría un ataque frontal no solo contra el sentido común, sino contra nuestro propio orden constitucional. ¿Se imaginan a un policía llamando a una puerta y pidiendo a quienes estén dentro el carné de convivientes? Hasta ahí podíamos llegar...

BEATRIZ CASTRO/Periodista