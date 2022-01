PSdeG: ¿Hacer la guerra o conseguir la paz?

Los socialistas gallegos dieron este sábado un importante paso en su nueva etapa tras las primarias, con la designación de un portavoz parlamentario que se acomode mejor que el actual al rumbo marcado por Valentín González Formoso. Unas coordenadas que pasan por un discurso moderado, conciliador y que no se limite a hacer seguidismo de Pedro Sánchez. El secretario xeral quiere una organización que piense más en los intereses de Galicia y menos en los de Ferraz o Moncloa. Es decir, que si la línea de acción a nivel nacional choca con lo que le conviene a la Comunidad haya alguien aquí que levante la voz, en lugar de ceder todo el protagonismo al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo. Un líder que ponga en valor su proximidad ideológica con el presidente del Gobierno para hacerle ver que tiene que rectificar, en lugar de darle la razón aunque vaya contra toda lógica autonómica, como sucedió cuando la Xunta reclamó con justicia –como avaló después el Tribunal Supremo–, 200 millones de euros a Hacienda por la liquidación del IVA, mientras el PSdeG decía que sólo denunciaba “por confrontar”. El lucense Luis Álvarez, que a buen seguro no será candidato en las elecciones, tendrá un difícil papel como la cara visible en o Hórreo. Allí no sólo lidiará con un mandatario con amplia mayoría absoluta y curtido en mil batallas, sino también con una Ana Pontón dispuesta a seguir merendándose desde el Bloque Nacionalista Galego buena parte del electorado de izquierdas y con la ambición de coronar su carrera con una mudanza a la residencia oficial de Monte Pío. Sin embargo, el gran talón de Aquiles de los del puño y la rosa no está solo en la fuerza de sus contrincantes, sino en sí mismo. Y en este punto es donde adquiere suma importancia la estrategia que sigan desde ya. Hay dos caminos posibles: que la dirección trate de marginar totalmente a Gonzalo Caballero –que seguirá conservando su escaño en la Cámara– y éste responda peleando en el proceso interno que decidirá el cabeza de cartel en la cita con las urnas, o llegar a un entendimiento por el cual el economista de Ponteareas se ponga al servicio incondicional de su jefe a cambio de un reconocimiento como activo importante, que quien sabe si un futuro volverá a tener otra oportunidad al estilo del alemán Olaf Scholz, que antes de ser canciller optó a la Presidencia del SPD y perdió por goleada. Hay una célebre máxima que reza que “la marca de un gran gobernante no es su habilidad para hacer la guerra, sino para conseguir la paz”. Tanto Formoso como Caballero deberían ponerse manos a la obra y hacerle caso.