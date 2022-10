Puede que el país no esté preparado

no pudo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, evitar ser cuestionada acerca de la controversia generada en torno a los abonos de Renfe durante su visita en la jornada de ayer a Coruña. Apenas unos días después de que el Ejecutivo confirmase la ampliación de esta medida durante todo el próximo año y la propia Renfe avanzase que ya son más de millón y medio de usuarios los que han recibido el mencionado bono, a la titular de Transportes le tocó escurrir el bulto una vez más, hablando de situaciones “de carácter menor” o “residuales”... Mientras tanto, el hartazgo en las diferentes estaciones ferroviarias españolas crece por momentos, ese de los miles de usuarios para los que los desplazamientos en tren son obligación y rutina y, realmente, sí necesitan una ayuda como la planteada por el Gobierno, viendo como día sí y día también no pueden conseguir un lugar en trenes aparentemente llenos y que luego resultan contar con innumerables plazas vacías. ¿Por qué? Quizás, como apuntan algunos, los españoles no estemos preparados para estos bonos o, quizás, lo estemos demasiado. Tampoco es necesario insistir machaconamente en eso del país de la picaresca o el infame Spain is different, lo sabemos de sobra. Lo peor es que realmente, en algún momento, tuvimos la esperanza de que, como sociedad, esto podría ser útil y funcionar y, una vez más, chocamos con nuestra propia realidad.