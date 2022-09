¿Puede una fábrica reducir gasto en luz?

AHORRA. Si la luz está cara hay que reducir el consumo, usar menos el aire acondicionado y tener más cuenta de las luces que quedan encendidas. Si el combustible sube de precio, prescindir del coche y recurrir más al transporte público. Parecen medidas lógicas, aunque incómodas, para los hogares. Pero aquellos que las pregonan, en su mayoría altos cargos del Gobierno, parecen olvidarse de un detalle: luz y combustible son las dos fuentes de energía que mueven la economía. Y es que no solo las familias hacen uso de ellas, sino las empresas, industrias y autónomos. Desde un taller hasta una tienda pasando por una fábrica. Todas realizan un gasto eléctrico desde que suben las rejas que no se puede reducir. Las máquinas consumen lo que consumen. El aire es necesario para que los clientes estén cómodos. Y los vehículos de reparto a clientes o de suministro de material tienen que hacer los mismos kilómetros hoy que hace un año, pues no hay posibilidad de que se entregue la bebida de la que un bar necesita disponer llevando packs de cerveza y latas de Coca-Cola en autobús (por ir al escenario más dantesco). ¿Cuándo entenderá el Estado que las rebajas no son para los hogares, sino para todos los agentes que día a día mueven la economía con sus trabajos? Puede que cuando, como ya está sucediendo, cada año cientos de miles de autónomos se den de baja, decenas de miles de comercios cierren las puertas y pueblos enteros se queden sin servicios básicos.