Puertas giratorias: luces y sombras

La reacción más común tras conocerse que el que fuera candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE, Antonio Miguel Carmona, fichaba ya no sólo como miembro del consejo de Iberdrola, sino como su vicepresidente, fue el estupor. En medio de los récords que marca a diario la electricidad, el gas o los carburantes, con el Gobierno interviniendo frente a las compañías del sector, a no pocos políticos y ciudadanos la decisión de este economista y reconocido tertuliano televisivo les parece una suerte de deserción. Sin embargo, no tiene cargo político desde hace tiempo, sólo el carné del partido, y puede hacer lo que le venga en gana. ¿Es legal? Sí. ¿Lucrativo? Para él, claro. ¿Ético? Aquí es donde llegan las sombras de las puertas giratorias. Que quienes fueron servidores públicos acaben en las cúpulas de empresas debería ser positivo, pues podrían llevar su experiencia en la materia al mundo privado. Tratar de replicarla. Sin embargo, multitud de consejos, en buena parte ligados al mundo energético, se han convertido en una especie de retiro dorados para antiguos dirigentes políticos. Felipe González o José María Aznar se han sentado –y cobrado– por ello. También hay multitud de casos aquí en Galicia, como recogemos en nuestras páginas. Habrá que juzgarlos, sin embargo, por su labor ahora en las empresas. Como se recoge en El Quijote, “cada uno es hijo de sus obras”.