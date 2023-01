Que alguien te diga que hace falta algo más que talento para triunfar

ESFUERZO La fama cuesta, decían en aquella célebre serie americana de los años ochenta. La fama cuesta y hay que entrenar muy duro para conseguirla. Sólo con talento y suerte, elementos imprescindibles, no llega. Hay que sudar la gota gorda durante muchos años, día a día, hasta alcanzarla. El caso del jugador portugués Joao Félix es un ejemplo de como un gran jugador puede echar a perder su calidad por la falta de implicación. Cuando fichó por el Atlético de Madrid, el entrenador Diego Simeone le advirtió de que no sería nadie sólo con su talento, aun siendo este descomunal. Pero el portugués no hizo sino mostrar desidia partido tras partido hasta que el equipo colchonero no tuvo más remedio que traspasarlo al Chelsea inglés. Un talento perdido, al menos en su paso por España. Técnicos como el Cholo saben lo hacen. Quien te avisa, te protege.