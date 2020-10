Que gane el mejor, no el que interesa

fondos europeos. Dice la sabiduría popular que el que avisa no es traidor. Por eso, hace bien el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en advertir claramente y con tiempo cual es la posición de Galicia a cerca del fondo europeo de recuperación y los criterios de reparto que defiende. Un principio que no es otro, como hará saber este lunes el de Os Peares en la Conferencia de presidentes, que priorizar la concurrencia competitiva y no los intereses políticos a la hora de asignar estos recursos. Es decir, que entre los puntos a valorar para decidir que iniciativa sale adelante o se queda en el tintero han de estar la creación de empleo que genere, su aportación al PIB o el respeto al medioambiente frente a otros como si a La Moncloa le interesa más beneficiar a determinados territorios en función, por ejemplo, del apoyo que pueda cosechar para sacar adelante las cuentas. La comunidad gallega, según indicaron ayer tanto el mandatario como el vicepresidente segundo Francisco Conde, “no se pone límites” y envía, de entrada, 108 planes “maduros, serios y no improvisados” para aspirar a la mayor porción de la tarta que sea posible y merezca. Es de esperar que todos hagan lo mismo y que al final ganen los mejores. Pero tal y como está el patio en la política española, a veces no queda más remedio que echar mano del piensa mal y acertarás. Ojalá esta vez no sea así.