¿Qué hay de los nuevos autobuses?

hace unos mil años, quizá dos mil, que el Ayuntamiento de Santiago prometió cambiar toda la flota de autobuses urbanos por unos nuevos vehículos más ecológicos, sostenibles, transversales y la pera en verso. Nada de eso ha ocurrido aún y nada indica que vaya a ocurrir pronto. Entre esas promesas también figuraba que el casco histórico y sus aledaños fuese atendido por un autobús más manejable, algo lógico si tenemos en cuenta que nuestros parientes de hace siglos no diseñaron dicha zona para que circulasen grandes mamotretos rodados, sino carretas y algunos carruajes de caballos. Pues bien, de ese vehículo bonsai tampoco hemos vuelto a saber nada, por lo que los problemas de circulación siguen siendo una constante en áreas que, como As Rodas, Virxe da Cerca, San Pedro o Concheiros, acogen a diario mucho tráfico pesado sin estar acondicionadas para ello. Lo que ocurrió el lunes al lado del colegio La Salle, donde un autobús urbano se comió un murete al dar la cerrada curva del hospital de San Roque, no tiene nada de raro. Lo extraño es que allí no se registren muchos más sucesos de este tipo debido a las maniobras que deben realizar los conductores del servicio público para invadir lo menos posible el carril contrario de circulación, tarea irrealizable debido a la longitud de los vehículos, o no comerse las aceras con las ruedas traseras, algo también muy difícil de evitar, sobre todo en sentido de subida, si los coches que vienen de frente no hacen hueco. Ojalá este suceso, que se saldó con cinco heridos de escasa consideración, agilice de una santa vez la renovación de la flota urbana. ¿Pasarán otros mil años?