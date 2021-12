Que los ‘parias’ no nos amarguen la fiesta

EN EUROPA y en los países que pertenecen al llamado primer mundo, muy pocos en comparación con el alto número de naciones que siguen sumidas en un brutal subdesarrollo, nos las prometíamos muy felices con la buena evolución del coronavirus y con la consiguiente recuperación económica después de muchos meses de dramático parón. Pensábamos que si conseguíamos llegar a un porcentaje muy elevado de ciudadanos vacunados, como ha ocurrido en España, la pandemia estaría vencida y todo volvería a ser como antes. Podríamos viajar, socializar sin apenas restricciones, poner a funcionar nuestro sistema productivo y sentarnos tranquilamente a esperar el prometido maná de millones procedente de los fondos europeos. Todo indicaba, en suma, que tocaba hacer borrón y cuenta nueva, olvidarnos de las penurias y recuperar el tiempo perdido a golpe de muchas fiestas y abrazos, como insisten de forma machacona un sinfín de anuncios publicitarios. Lo malo es que volvimos a olvidar, por enésima vez, que Europa no es una isla y que el mundo entero se ha convertido en una especie de aldea global en la que todos, no solo los países blancos y ricos, estamos interconectados. Ahora, con la sexta ola del coronavirus golpeando de nuevo con fuerza a las naciones más desarrolladas, hemos caído en la cuenta de que en infinidad de zonas del inmenso continente africano, donde la gente muere mucho más por hambre que por covid, el índice de vacunación a veces no llega ni al 2%, porcentaje bajísimo que no guarda ninguna relación con la pujanza de los insolidarios grupos antivacunas, sino a la imposibilidad de comprar dosis y de administrarlas de forma masiva. Esa cifra nos importaría un comino en otras circunstancias, pero ahora tememos que los parias de la Tierra puedan aguarnos la fiesta y, con el objetivo de minimizar el problema, los ricos europeos ya hemos empezado a tomar medidas para aislarnos de los apestados del sur a través de la cancelación de vuelos, de controles rigurosos en los aeropuertos y de pasaportes sanitarios. Queremos dejar el virus fuera de la zona VIP y evitar a toda costa que el bicho de marras nos jorobe de nuevo las Navidades, las cabalgatas, las reuniones con los amigos y las excursiones en unos puentes festivos que, como el actual, parecen más bien acueductos. Si conseguimos frenar la entrada de virus importados, nos preocupará más bien poco, más bien nada, que las vacunas sigan sin llegar al tercer mundo y que millones de personas permanezcan sometidas, como siempre, a todo tipo de infecciones, enfermedades y penurias. Es lo que hay. Y se nos debería caer la cara de vergüenza.