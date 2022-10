Que nadie se quede atrás

Tras dos años de forzada ausencia a causa de la pandemia, la Carreira Pedestre Popular volvió ayer a llenar las calles de Santiago de atletas y aficionados de toda edad y condición deseosos de participar en una prueba que trasciende por completo, desde hace ya más de cuatro décadas, el aspecto meramente deportivo. Competiciones de ese tipo se celebran por docenas cada año tanto en Galicia como en el resto de España y el mundo, pero la Pedestre de Compostela es mucho más que una simple carrera en la que los mejores deportistas intentan batir un nuevo récord y superar al resto de participantes. Aunque esa sana rivalidad forma parte, por supuesto, de la esencia de la veterana prueba, y de hecho en la misma siempre toman parte atletas de primera división, la Carreira cuenta con otras muchas variables que la convierten en un encuentro deportivo muy especial en el que no solo cuentan el reloj y las marcas. Eso lo saben muy bien quienes participan en la misma y también las miles de personas que, desde detrás de la barrera, aplauden con la misma intensidad tanto a los grandes deportistas que vuelan por las rúas a ritmos endiablados en busca de un trofeo como a los aficionados que, con un tesón encomiable, se esfuerzan lo indecible con el objetivo de intentar llegar a la meta. Aunque la meta real es, sobre todo, pasarlo bien y compartir experiencias con familiares, amigos y vecinos. De ese gran batallón aficionado forman parte todos los años, y ayer no fue diferente, desde abuelos voluntariosos que se han marcado un reto personal a jóvenes que desean mantenerse en forma, pasando por padres que quieren compartir una vivencia inolvidable con sus hijos o escolares que descubren que ayudar o animar a un compañero a llegar al destino resulta por lo general más gratificante que apuntarse un triunfo personal en solitario. Ese es el verdadero espíritu de una Carreira que nunca fue una más y que por eso lleva el apellido de Popular, precisamente porque siempre ha estado abierta no solo a los atletas de elite o profesionales, sino también a quienes, dentro de sus lógicas limitaciones, entienden el deporte como una actividad en la que deben estar presentes conceptos tan ¿anticuados? como el sano compañerismo, la ayuda al más débil y el reconocimiento al esfuerzo propio y ajeno. Ojalá esa esencia estuviese presente en la sociedad todos los días del año.