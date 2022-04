Que no se entere Alberto Garzón

la estrategia de las nuevas tandas de políticos españoles es ir cargándose poco a poco la asignatura de historia de España, que al parecer no merece la pena ser estudiada, así que las nuevas generaciones de españolitos llegarán a la universidad, si llegan, sin tener la más mínima idea de la Reconquista, el descubrimiento de América o la batalla de Lepanto. ¿Para qué meterse en semejantes pasajes apolillados del pasado con lo interesante que es analizar las letras que componen los modernos artistas, es un decir, adictos al reguetón? Tampoco sabrán nada de Sócrates o Platón, pero eso tampoco importa nada teniendo en cuenta los ilustres y numerosos filósofos que participan en ciertos programas televisivos al estilo Sálvame o la Isla de los famosos. Gracias, en suma, al denominado progresismo educativo, cuyos programas hay que aplaudir si no quieres ser tachado de facha, los nuevos alumnos de la ESO desconocerán cuál fue el origen de la Catedral de Santiago, por qué se construyó el edificio que actualmente es el Hostal de los Reyes Católicos o quién fue ese tal san Lázaro, que da nombre a un popular barrio compostelano cuyas fiestas, con una tradición de varios siglos, comienzan hoy. Antes de que la desmemoria y la burramia lo inunde todo, acudamos este fin de semana en masa a los bares de esa zona para honrar al patrón de los leprosos ante un buen plato de uñas de cerdo, patatas, chorizos y bertones de col. Eso sí, hagámoslo sin darle mucha publicidad al asunto, no vaya a ser que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se entere y le dé por prohibir dicho menú con tan alto contenido cárnico.