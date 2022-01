que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina. Esos y otros muchos deseos vierte el maestro Joaquín Sabina en una de sus canciones más hermosas, Noches de boda, que hoy nos viene a algunos a la memoria tras leer la noticia que ofrecemos en la página 26. Se trata del cierre de el Latino, nuestro bar de la esquina en el Ensanche santiagués, que no ha podido resistir el embate de la maldita pandemia y de unas restricciones que han hecho polvo de una forma muy especial al sector de la hostelería. Puede parecer una tontería, pero el bar de la esquina significa mucho más que el bar de dos calles más allá, entre otras cosas porque te llaman por tu nombre, te preguntan por tu familia, conocen tus manías, saben si tomas el café solo o con leche y te sirven directamente una caña doble sin necesidad de decir nada a los camareros. La relación es recíproca y tú también sabes a la perfección cuando al dueño le apetece hablar o no y si está o no para bromas. El Latino era, en ese sentido, un bar cercano y con alma, no como esos establecimientos modernos y muy fashion que cuidan más la decoración que las tapas y el trato cercano con el cliente. Y, sobre todo, era el lugar perfecto para tomar uno de esos bocadillos que parecen haberse esfumado de la faz de la Tierra, en los que los calamares desbordan el pan y el jamón asado no está más seco que la suela de un zapato. Que te cierren el bar de la esquina es una faena gorda, pero lo cierto es que el dueño del local de la rúa República Arxentina merece un buen descanso y una buena jubilación. ¿Sabían que José López Mata lleva desde los catorce años, y tiene ya sesenta y bastantes, metido de lleno en el mundo de la hostelería, primero como currante sin galones y luego como empresario siempre al pie del cañón? Que disfrute, pues, lejos de la barra. Nosotros nos intentaremos consolar escuchando a Sabina.