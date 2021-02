¿Qué peligro entrañan las terrazas?

PROBABLEMENTE la Xunta hace lo más sensato al impedir que los bares puedan acoger de nuevo, por el momento, clientes en su interior. Y posiblemente se está pasando de precavida al prohibir que dichos establecimientos puedan servir en las terrazas, salvo que demos por buena la surrealista tesis de que es más peligroso tomar un café o un refresco en la calle que entrar a comprar cualquier producto a un supermercado o comercio. Como esa premisa no se mantiene, especialmente si en las terrazas se fijan normas dirigidas a limitar el número de mesas y cuántas personas pueden ocuparlas, resulta muy sencillo comprender el enfado que embarga a un sector, el hostelero, al que se le está haciendo responsable de casi todos los males que nos afectan cuando los contagios se disparan. Si la transmisión del virus encuentra un caldo de cultivo excelente en los espacios cerrados y mal ventilados, ¿por qué hay tanta reticencia a dejar que la gente pueda tomar algo al aire libre? ¿Dónde radica el riesgo? ¿Es más inseguro compartir una mesa en el exterior de un local que pasear por calles concurridas, cruzarte con otras personas en el pasillo de un hipermercado o entrar en un autobús en el que nunca corre el aire? Todas esas cuestiones debería dejarlas muy claras el comité científico que asesora a la Xunta en la labor de controlar la pandemia, porque ciertas decisiones parecen chocar de frente contra el sentido común. A lo mejor no es así, pero nunca está de más ofrecer explicaciones que todo el mundo pueda asimilar y cumplir con avenencia al comprender que es lo mejor para el bien general... especialmente en ciudades cuya economía, como es el caso de Santiago, descansa en buena medida en los servicios que presta la hostelería. No se trata de un capricho. Hablamos de muchos cientos de empleos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista