¿Qué pensarán Rueda y Pontón?

EL ARCHIVO provisional de la última causa abierta contra José Ramón Gómez Besteiro fue motivo de celebración en el socialismo gallego. Abel Caballero, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, el también exregidor, Xosé López Orozco... fueron muchos los que no dudaron en festejar una noticia que, sin embargo, no tardó en dar paso a todo un aluvión de especulaciones, en particular, en lo referente al futuro del propio Besteiro, del partido y de un potencial regreso a la primera línea política del mismo.

Casualmente, y ya se sabe que en política no hay lugar para eso de las casualidades, el mensaje ha ido calando a lo largo de los últimos días; Lage se atrevió incluso a lanzar el simil Messi-Besteiro, dejando claro el activo político que representa el lucense para los socialistas, y Formoso tampoco tardó en echarse a un costado, casi con la sensación de que eso de verse las caras con Rueda y Pontón en las próximas autonómicas no le hace especial ilusión... Pero mientras tanto, aunque el regreso de Besteiro se vea cada vez más cerca y con la ilusión que pueda generar entre la militancia y los votantes, el presidente y la líder nacionalista se frotan las manos ante la imagen de un socialismo gallego que, por ilusionado que esté, adolece de estabilidad desde hace años. Desde luego, a Rueda no se le vio muy preocupado cuando les deseó días atrás “mucha suerte para resolver sus cuestiones internas”. Tan solo le faltó soltar una carcajada o dos.