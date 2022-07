¿Qué significa desjudicializar la política?

Después de unas semanas de máxima tensión tras el caso Pegasus, la tercera reunión de la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat dejó clara una vez más la necesidad que tienen tanto el PSOE como Esquerra a de estar unidos para sostenerse en el poder. Por una parte, con los Presupuestos para 2023 sobre la mesa de trabajo y el PP de Feijóo de primero en las encuestas, a Pedro Sánchez no le sobra un aliado si quiere resistir en el puesto de mando. Por otro lado, con Junts apretando en la lucha por el liderazgo del independentismo, los de Pere Aragonès tienen que demostrar que la vía de diálogo ofrece mejores réditos que la estrategia de choque frontal. Con Puigdemont acusándoles de “autonomistas” y de hacer el juego a los socialistas, no podían permitirse salir del encuentro con las manos vacías. Con estas cartas sobre la mesa, se daba por seguro que la cita ofrecería acuerdos concretos. Fundamentalmente hubo dos: la asunción por parte de La Moncloa de las tesis lingüísticas del Govern con la inmersión en el centro del sistema y dando carpetazo al 25% de castellano en las aulas, un elemento que los republicanos erigieron en “clave”; y, a mayores, “superar la judicialización de la política”, un compromiso cuyos efectos prácticos son mucho más difusos, porque es difícil adivinar cómo se concreta y además puede implicar muchas cosas. Por ejemplo, si con desjudicializar la política, tan necesario en España como despolitizar la Justicia, las partes se refieren a que los problemas de organización de una sociedad deben resolverse hablando y no sobrecargando a los tribunales, el objetivo es muy loable. Pero si lo que se plantea es que el Estado mire para otro lado cuando alguien comete un delito, como declarar la independencia de una autonomía, porque otros intereses lo aconsejan, cosa que ni siquiera el Ejecutivo tendría en sus manos, entonces el pacto es inaceptable. De momento, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se parapetó en el “no” del PP para descartar la revisión de la sedición. Y pese a que los deseos de ERC eran otros bien diferentes parece que, al menos a corto plazo, su fidelidad está amarrada para que no obstaculicen la tramitación de los PGE. Eso sí, legislatura queda mucha y nadie garantiza que si los separatistas no ven avances esto vaya a continuar así. ¿Tendremos claro al final qué significa esto de la desjudicialización de la política?