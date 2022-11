Que todo el año sea 25-N

Galicia, como el conjunto de España, vivió este viernes innumerables concentraciones y actos para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Fue una jornada en el que miles de personas hicieron visible la repulsa a todas las agresiones ejercidas contra ellas. Más allá de enfrentamientos políticos y polémicas por la ley del sí es sí o la campaña puesta en marcha desde la Xunta, tocaba estar unidos para teñir las calles de violeta y convertirlas en un clamor por un futuro en igualdad. Desde Madrid a Barcelona o desde Sevilla a Vigo, el mapa peninsular se cubrió de marchas bajo distintos lemas, pero con un reto compartido: concienciar frente a la barbarie a quien todavía no lo esté, que por desgracia, es bastante gente. Sólo así se explica que a pesar de los avances innegables cosechados en los últimos años, todavía tengamos que despertarnos con noticas que hablan de palizas y muertes por razón de género. Un total de 38 madres, hijas, tías o parejas muertas tan solo en lo que va de 2022. Vidas rotas, historias terribles, familias destrozadas y mucho dolor que tienen nombres y apellidos. Gemma, Cristina, María del Carmen, Amparo, Raquel... una macabra lista que ya no tiene vuelta atrás, pero sí es imperativo que tenga freno. Ni una víctima más, como se coreó durante las movilizaciones, pues lo último que se puede hacer como país es resignarse a sufrir esta situación, ni mucho menos normalizarla. No sólo hay seres humanos en juego, que ya es suficiente motivo. Se trata de defender la democracia, la libertad. Hay que seguir insistiendo en la labor de sensibilización y educación en valores, con especial atención a la población joven ante el preocupante aumento del porcentaje de chicos que niegan la realidad innegable del maltrato. Es necesario perseverar en la erradicación de actitudes que la toleran, justifican o banalizan esta tragedia. No debemos desfallecer en los esfuerzos para combatir el machismo, en los hogares, en las empresas y en las administraciones públicas. Pero especialmente nunca debemos de borrar de la conciencia colectiva las 1.171 asesinadas por esta lacra social desde 2003, cuando empezaron a hacerse las estadísticas, sin dejar de denunciar para evitar que ese triste número siga creciendo. Ayer fue 25-N. En nuestras manos está que también lo sea hoy , mañana y todo el año.