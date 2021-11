Que vuele el AVE

LA LLEGADA DEL AVE a Galicia tiene ya una fecha, aunque ésta no sea oficiosa. Puede ser el 21 de diciembre, justo a tiempo para la Navidad. Sea ese día, uno antes, dos o tres después... la data será histórica porque significará que después de tres largas décadas de obras, y una recua de promesas incumplidas, por fin los gallegos podrán cruzar la Meseta en tren de alta velocidad y llegar a Madrid en un tiempo considerablemente inferior al que necesitan ahora. Nos alegraremos, claro, pero aunque el hito se alcance en época de fiestas tampoco será todavía en diciembre cuando lancemos las campanas al vuelo ni llueva confeti para celebrarlo por todo lo alto a bordo del tren veloz. En diciembre, el día 21 o cuando finalmente sea, el tren de alta velocidad solo llegará hasta Ourense. Los cañones de papelillos, las serpentinas, las luces de colores, los globos, chiflos y la algarabía de la fiesta del AVE verdadero tendrán que esperar aún a que lleguen los trenes de ancho variable. Se les conoce como Avril, pero no porque esté previsto que sea ese mes que suena igual pero se escribe con b cuando circulen por la Galicia del ancho ibérico convencional. La gran fiesta, si los plazos de Renfe se cumplen, no será hasta el verano del año que viene, cuando se espera que lleguen las máquinas que, de verdad, permitan que el AVE sea AVE en el interior de Galicia, y no solo hasta Ourense. Lo resume bien la conselleira Ethel Vázquez: “El 21 de diciembre lo que tendrá Galicia es un AVE incompleto”. Así que los gallegos, acostumbrados ya, tendremos que seguir aguardando, con la esperanza de que, ahora sí, se rompa la tradición y, por una vez, se cumpla un plazo, el de llegada de los trenes Avril y, con ellos, los tiempos de viaje prometidos desde no se sabe cuándo. Porque en eso hay callo bien duro. Hasta en siete ocasiones fijó el Gobierno de turno la fecha en la que el AVE cruzaría la Meseta. El primer ministro en hacerlo fue Abel Caballero en 1988, cuando aún gobernaba Felipe González. Aquel año vaticinó el ahora alcalde de Vigo que la alta velocidad a Galicia llegaría en 1993. Erró en sus predicciones como luego hicieron Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor e Íñigo de la Serna. Solo acertó –ya lo tenía mucho más fácil– el defenestrado José Luis Ábalos, aunque ahora sea la ministra Raquel Sánchez la encargada de cortar cintas de inauguración y quien ya el próximo lunes realice el primer viaje en pruebas desde Madrid hasta Ourense. Está a punto de alcanzarse, sí, un hito para las infraestructuras con el que Galicia sueña desde hace mucho. Tenemos AVE. Solo falta ahora que vuele.