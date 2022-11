¿Quién engaña con la reforma de la sedición?

Según la versión de Pedro Sánchez, la reforma de la sedición, que reduce su pena y pasa a denominarse “desórdenes públicos agravados”, lo que persigue es únicamente “modernizar” el Código Penal y “homologar” este tipo de delitos con los países próximos. Una buena noticia, explica, que nada tiene que ver –¡faltaría más!– con componendas para dar satisfacción a ERC. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, va un paso más allá e introduce el sutil matiz de que este viraje legislativo busca en realidad “resolver problemas y fomentar la convivencia”. Finalmente, el líder de Esquerra y titular de la Generalitat, Pere Aragonès, ya habla explícitamente de un “acuerdo” para impulsar dicha derogación, que es “una clara muestra de que perseverar en tus objetivos da sus frutos”. Tres argumentos distintos sobre idéntico asunto de los que se desprende que algo no cuadra. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién distorsiona y con qué objetivos? Para obtener una respuesta quizás sea de gran ayuda acudir a la sabiduría popular y recordar ese refrán que dice que por sus hechos los conoceréis. Y si se tira de hemeroteca, el presidente del Ejecutivo no pasará a la historia precisamente por mantener la coherencia. Sus contradicciones acerca de gobernar con Podemos, enviar armas a Ucrania o conceder el indulto a los condenados por el procés son legendarias. Pero es que hace menos de un mes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, insistía en que no se daban los consensos para una modificación de tal calado y que no tenía garantías de sumar los apoyos suficientes -176- para cambiar una ley orgánica. Pues que se sepa, las mayorías no cambiaron y ahí está el anuncio, justo en pleno tira y afloja para sacar adelante los Presupuestos. Cierto es que el momento puede ser una coincidencia, pero de entrada da la impresión de que, como desliza Aragonès, sí hubo negociación. Tampoco parece que esa rebaja de 15 años a 5 años sea inocente, ya que gracias a ella Junqueras podrá presentarse a las elecciones, si así lo desea. ¿Antepone Sánchez su interés político al de España, como critica Feijóo? ¿Es un “traidor”, según sostiene Abascal? ¿Estamos dando un paso adelante en nuestra democracia? La guerra de relatos está servida y en Moncloa confían en que entre vender la palabra “armonización” y dejar que pase el tiempo, cuando toque ir a votar todo estará olvidado. ¿Lo conseguirán?