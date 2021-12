Racha ‘futbolera’ positiva en la capital gallega

FUTURO INMEDIATO Pocos ámbitos de la vida son más propensos a la frase hecha y al tópico que el mundo del fútbol. Probablemente los medios de comunicación tenemos buena parte de culpa, pero los que se dedican al tema profesionalmente también aportan lo suyo. Ya saben, eso de que el fútbol va por rachas, de que el balón entra cuando le da gana y de que un delantero enrachado ve puerta casi sin tocar el balón. Pues esas rachas, que algunos fijan en cinco partidos, se aplican también a otros ámbitos de la vida, aunque solo sea por una cuestión de ley de probabilidades. No nos puede ir mal todo indefinidamente, o eso queremos creer. Y en la capital gallega parece que hemos cogido la ola buena, por seguir tirando de frases hechas. Hay síntomas muy positivos casi cada jornada. Desde luego el anuncio del comienzo de obras en el Polo Biotecnolóxico de A Sionlla es uno de ellos. En una ciudad que desde hace muchos años precisa una diversificación de su economía, para no depender tanto del sector servicios, que empresas tecnológicamente potentes o muy prometedoras se vayan a asentar en ese foco de producción industrial es una gran noticia. En otro sentido muy diferente también lo puede ser la visita que estos días realiza a Roma el arzobispo compostelano, porque su encuentro al máximo nivel con el papa, previsto para mañana, puede ser la última piedra de toque para cerrar la llegada del santo padre a Santiago en 2022. Más allá de consideraciones religiosas, este viaje serviría para apuntalar un doble Año Santo que se está comportando mejor de lo esperado. Y eso a pesar de que la crisis sanitaria da pocas treguas. Las estadísticas de visitantes fueron ya muy buenas este verano, y el próximo año todo indica que serán mejores, covid mediante. Queremos ver el vaso medio lleno, pero en este caso lo está. Sigan remando que los buenos tiempos llegarán, no lo duden.