Radares educativos... ¿estamos de coña?

no hay que ser un lince del diseño urbano para diagnosticar que la enfermedad circulatoria que afecta al renovado nudo de Concheiros no se solucionará recetando la instalación de un par de radares educativos, como propone el Ayuntamiento de Santiago en un intento desesperado de ordenar el tráfico de vehículos y peatones en el citado cruce de la avenida de Lugo. Si a Raxoi le consta, porque es un hecho fácilmente constatable, que los coches siguen pasando por allí a una velocidad mucho más alta que la permitida, 30 kilómetros por hora, y que no respetan la preferencia peatonal que en teoría tiene la extraña plaza que sirve de nexo entre Fontiñas y Concheiros, lo que hay que hacer es poner señales mucho más claras y obligar a los vehículos a frenar mediante la instalación de badenes o guardias muertos en el asfalto. Aunque se trata de un sistema un tanto tosco, los citados lomos de asno constituyen la medida más eficaz para convencer a los automovilistas de la necesidad de reducir la marcha, más que nada porque a nadie le gusta hacer trizas los amortiguadores y las rótulas del coche al pasar por dichos artefactos. La novedosa plaza por la que nadie sabe circular y caminar perderá, con el montaje de badenes u otros artilugios similares, parte de su atractiva estética, pero no habrá más remedio que hacerlo. Y además con rapidez, porque el flujo de peregrinos en ese punto no para de crecer y a partir de junio serán miles los que crucen por ahí, desde el amanecer y hasta la noche, rumbo hacia el casco histórico. Radares informativos y educativos... ¿estamos de coña?