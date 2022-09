Rebajas fiscales: “A rastras”, pero al fin llegan

Casi desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el Partido Popular viene abonando una teoría que hoy suma un nuevo argumento a favor: la que defiende que “el Gobierno central sólo acierta cuando rectifica y les hace caso”. Y es que sí, el Ejecutivo lo vuelve a hacer. Tan sólo 24 horas después de que el ministro de Presidencia rechazase reducir el IVA del gas, como plantearon los del charrán ya en abril, hace cinco meses, el inquilino de La Moncloa avanza la aprobación de un recorte del 21% al 5% durante los últimos tres meses del año. El miércoles, Félix Bolaños justificaba la negativa alegando que el PP cuando está en la oposición baja impuestos y después los sube sin medida. “No tienen credibilidad”, sentenció. El jueves, por el contrario, su jefe de filas dice que adelante y deja la puerta abierta a una prórroga en 2023. Todo un ejemplo de coherencia, dicho con ironía, para aumentar la fe de las familias en el criterio de los que mandan. Lo peor –o lo mejor– es que estamos ante el mismo escenario que con la factura de la luz, cuando a principios de junio la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, desechaba una propuesta del mismo grupo político apuntando a dejar el Impuesto sobre el Valor Añadido de la electricidad en el cinco por ciento, para subirse al carro semanas después y dar el OK. ¿En qué quedamos entonces? ¿Las reducciones fiscales son medidas cosméticas que no sirvan de nada o es verdad que ayudan a los hogares ante una crisis inflacionista como no se recuerda? La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, tira por el camino del medio y las apoya si son “selectivas”, agarrándose a que si se hacen de manera “global”, serían malas para poder subvencionar, por ejemplo, al sector del transporte. Pero lo cierto es que las carteras las sienten... y lo sabe. Con los sondeos cuesta arriba y un invierno para echarse a temblar en materia económica, el también secretario general del PSOE busca recuperar la iniciativa, aun a costa de las recetas del adversario, colgarse medallas y, de paso, neutralizar uno de los dardos de Alberto Núñez Feijóo antes de su debate en el Senado, que aceptó contra pronóstico por miedo al batacazo electoral. Sus planes suenan más a desesperación que a convicción. Aun así, tarde, mal y “a rastras”, en palabras del de Os Peares, las rebajas fiscales por fin llegan. Bienvenidas sean.